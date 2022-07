Evergem doet straatverlichting binnenkort al vanaf middernacht uit: "Besparing én beter voor milieu"

De gemeente benadrukt wel dat de straatverlichting niet overal uitgaat. "In de praktijk zullen we ongeveer 80 procent van onze straatlichten van zondag tot en met donderdag doven", verduidelijkt de schepen. "We spreken dan over alle landelijke wegen en woonwijken. De lichten op alle verbindingswegen blijven gewoon branden."

De maatregel is niet alleen financieel voordelig voor de gemeente. Ze is ook beter voor het milieu en helpt ook tegen lichtvervuiling. De netbeheerder moet de elektriciteitscabines nu opnieuw programmeren, dat zal helemaal rond zijn tegen eind dit jaar.