Dief steelt fiets uit afgesloten fietsenstalling van politiegebouw in Antwerpen

Een dief heeft uit een afgesloten fietsenstalling aan het politiegebouw in Antwerpen een koersfiets gestolen, ondanks het cameratoezicht.

Maar één van de interventieploegen van de Antwerpse politie heeft de fietsendief snel kunnen oppakken. Hij werd opgesloten in het Antwerpse cellencomplex. De fiets is teruggegeven aan de eigenaar. De man van 37 had ook nog een zadel van een andere fiets afgebroken en meegenomen.