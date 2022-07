Giftige blauwalgen op Zeekanaal Brussel-Schelde: recreatie en oppompen verboden

Niet alleen voor recreanten is de waterbacterie vervelend. Bij triatlonclub Tribe uit Grimbergen gooien de blauwalgen ook roet in het eten. Zij lanceerden een proefproject in het insteekdok in Vilvoorde waarbij iedereen die zich lid maakte van de club op zaterdag in open water kon komen zwemmen. “We zijn hierdoor al twee weken niet meer kunnen gaan zwemmen”, vertelt voorzitter van de club, Stefaan Vander Rasieren. “Die blauwalgen zijn bij dit weer een klassieker jammer genoeg. Het was iets waarvan we op voorhand wisten dat we er rekening moesten mee houden."