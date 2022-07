Godshuis definitief asielcentrum: Sint-Laureins voert "stille obstructie" door niet mee te werken

De beslissing om van het Godshuis in Sint-Laureins een asielcentrum te maken is al genomen in november vorig jaar en is definitief. Dat heeft het gemeentebestuur gisteren gehoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). Maar het gemeentebestuur is er niet over te spreken dat 240 asielzoekers naar een klein dorp komen. "En er is ook nooit geluisterd naar onze argumenten om het niet te doen", zegt schepen Hugo Coene (Anders Samen).