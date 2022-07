Grootste wesp van Europa voor het eerst gespot in België: "Van zuiden naar hier gevlogen tijdens hittegolf"

Entomoloog Arno Thomaes zat in zijn tuin in Sint-Niklaas toen hij plots een enorm grote wesp zag. Als insectenkenner zag hij meteen dat het om een bijzonder exemplaar ging. Hij kon het dier fotograferen en zo later achterhalen dat het om de reuzedolkwesp ging, de grootste wespensoort die in Europa voorkomt. Het is de eerste keer dat een levend exemplaar gespot wordt in ons land. "Het is een groot insect, tot 4 centimeter lang, met een zwart lijf en een gele kop. Op het achterlijf staan 4 gele stippen. Voor de mens is de reuzedolkwesp ongevaarlijk, ze steekt niet", verklaart Thomaes.