Grote schade na brand in frituur in Sijsele

Rond 8.30 uur deze ochtend werd de uitbaatster van frituur “Je m’en fous” in Sijsele bij Damme opgeschrokken door een brand. Valérie startte haar dag met het opstarten van de friteuses en afzuiginstallatie. Toen ze frieten aan het voorbakken was, hoorde ze plots de motor van de afzuiginstallatie knetteren. Valérie ging kijken. Toen ze terugkwam, kwamen de vlammen al tot aan het plafond.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en kregen de brand snel onder controle. De schade in de frituur is enorm. Zo zijn er technische installaties beschadigd en is er heel wat brand- en waterschade in de frituur. Ook het appartement boven de frituur heeft rookschade. De frituur zal door de brand een tijd gesloten blijven. Volgens de brandweer zou een kortsluiting in de afzuiginstallatie aan de oorzaak van de brand liggen. Gelukkig vielen er geen gewonden.