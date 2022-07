Heeft gonorroe ons - indirect - grootouders gegeven?

De onderzoekers suggereren dat de gemuteerde versie van CD33 zonder de elementen die zich aan suiker binden, opgedoken is als een menselijke aanpassing tegen zo'n 'moleculaire vermomming' door gonorroe en andere ziektekiemen.



Ze konden zelfs bevestigen dat een van de mutaties die eigen zijn aan de mens, in staat was de interactie tussen de bacterie en CD33 volledig stil te leggen, wat immuuncellen toe zou laten de bacteriën opnieuw aan te vallen.

Alles bij elkaar genomen geloven de onderzoekers dat mensen oorspronkelijk de gemuteerde vorm van CD33 overgeërfd hebben als bescherming tegen gonorroe tijdens de vruchtbare periode van hun leven, en dat deze genetische variant later door de hersenen is overgenomen voor zijn bescherming tegen dementie in het latere leven.

"Het is mogelijk dat CD33 een van vele genen is die geselecteerd werden omdat ze vroeg in het leven hielpen besmettelijke ziekteverwekkers te overleven, maar die dan vervolgens secundair geselecteerd werden vanwege hun beschermende effecten tegen dementie en andere ouderdomsziekten", zei Gagneux.

De studie van de onderzoekers van UC San Diego, UC Davis, Princeton University en Biognos AB is gepubliceerd in Molecular Biology and Evolution. Dit artikel is gebaseerd op een persmedeling van UC San Diego.