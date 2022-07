Henkie, zanger van "Lief klein konijntje", is overleden

"Na een carrière van meer dan 40 jaar als rij-instructeur, kreeg mijn vader op zijn 61e, dankzij het konijntje, de erkenning die hij verdiende als artiest”, zegt zijn zoon in een persmededeling. “Overal waar mijn vader kwam, zat iedereen op het puntje van zijn stoel tot aan het konijntje. Elke minuut heeft hij genoten en zeker ook van de optredens, de erkenning en de enorme gastvrijheid die hij in België kreeg en heeft ervaren. Met een brede glimlach zat hij vaak uren in de wagen voor promotie, maar dat vond hij zo fijn."

Na "Lief klein konijntje" volgden nog "Mijn goudvis", "De fiets van Piet z'n pa", Sjoe sjoewa" en "Het grote pannenkoekenlied." De laatste jaren kreeg Henkie af te rekenen met gezondheidsproblemen, hij trad al lange tijd niet meer op. "Na een lange strijd is hij gisteren, in aanwezigheid van zijn geliefden, overleden. Zelfs tijdens de laatste heldere dagen van zijn leven, was hij vooral erg dankbaar voor alle mooie dingen die hem zijn overkomen", zegt zijn zoon. ""Lief klein konijntje" is inmiddels een klassieker. Ik ben er zeker van dat de mensen Henkie niet zullen vergeten."