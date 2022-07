Rusland lijkt vanaf morgen weer gas aan Duitsland te leveren na onderhoud aan pijpleiding, maar onzekerheid blijft

Poetin zei deze namiddag zijn twijfels te hebben over de staat waarin de gasturbine terugkomt vanuit Canada. Als die niet voldoet aan de technische vereisten, bestaat de mogelijkheid dat de turbine niet wordt opgestart, waarschuwde hij. Dat zou betekenen dat Nord Stream 1 (voorlopig) niet op volle capaciteit kan functioneren.

Poetin voegde er nog aan toe dat het een strategische zet zou zijn van Canada, dat zelf gas en olie produceert. "Het heeft niets te maken met onze speciale operatie in de Donbas (de regio in het oosten van Oekraïne waar hevig wordt om gevochten, red.), maar het is een poging om zelf gas te produceren voor de Europese markt."

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet vandaag weten dat de turbine inmiddels op weg is naar Rusland en dus niet als excuus kan worden gebruikt om de gasleveringen niet opnieuw volledig op te starten. "Er zijn trouwens nog andere oplossingen. Het is niet de enige turbine in de wereld die past, er zijn nog identieke turbines beschikbaar."