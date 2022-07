Europa kreunt onder de hitte: Londense brandweer had "drukste dag sinds WOII", grote vuurzee in Griekenland

In Wennington, Oost-Londen, hebben 100 brandweerlieden een brand bestreden die verschillende huizen verwoestte. Volgens de brandweer werden er minstens 2 rijen huizen, 12 stallen en 5 auto's verwoest door de brand. Een brandweerman ter plaatse beschreef de situatie als een "absolute hel".



Ook elders in Groot-Brittannië hebben branden grote schade veroorzaakt, zo werden verschillende huizen door een brand in Norfolk verwoest, er waren ook grote incidenten door branden in onder meer Leicestershire, Suffolk en Yorkshire.

Het kwik steeg op enkele plaatsen voor de eerste keer ooit boven de 40 graden, volgens de Britse meteorologische dienst. De warmste temperatuur werd gisteren gemeten in Coningsby, in het graafschap Lincolnshire. Daar steeg het kwik tot 40,3 graden. Daarmee sneuvelde het vorige record van 38,7 graden, drie jaar geleden gemeten in Cambridge. Op 34 plaatsen werden temperatuurrecords gebroken. En op zes plaatsen steeg het kwik boven de 40 graden.

In totaal stierven zeker negen mensen bij ongevallen tijdens het zwemmen. En op veel plaatsen ondervond het spoorverkeer grote hinder door de hitte.

Ondanks dat het vandaag koeler wordt, blijft de hitte onder andere grote hinder veroorzaken voor het treinverkeer in het land. Tientallen treinen zijn er deze ochtend geannuleerd of vertraagd door problemen aan de sporen. De Britse spoorwegmaatschappij National Rail vraagt reizigers om zich enkel te verplaatsen als dat absoluut noodzakelijk is.