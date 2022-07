15 procent minder gas verbruiken - zoals de Europese Commissie wil: kan België dat? 

Al heeft België wat gas betreft wel een voordeel ten opzichte van onze buurlanden. "Het is misschien ironisch, want we hebben het voortdurend over de hoge energieprijzen in ons land, maar in België valt de gasprijs best nog mee. De gasprijs op Zeebrugge Trading Point is voortdurend dertig tot vijftig euro lager per kilowatt uur dan bijvoorbeeld de marktprijs van gas in Nederland. In Duitsland is het nog erger."