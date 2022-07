Humanitaire hulp van Verenigde Naties aan Jemen is van "onacceptabele kwaliteit", volgens onafhankelijk onderzoek

De oorlog in Jemen barstte in 2014 los toen de sjiitische Houthi's de hoofdstad Sanaa innamen en de zittende regering van president Al Hadi verdreven. Zij voelden zich al jarenlang achtergesteld door de grotendeels soennitische regering. Een half jaar later greep buurland Saudi-Arabië in en lanceerde het een militair offensief dat werd toegejuicht door de Jemenitische regering.

Het machtigste land van de regio zag het oprukken van een sjiitische gewapende groepering in Jemen niet zitten. Voor de Saudi's zijn de Houthi's een lange arm van Iran, de grootste rivaal van Saudi-Arabië. De belangrijkste bondgenoten van de Saudi's zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië steunen Riyad.

Sinds de interventie van Saudi-Arabië is het geweld enorm geëscaleerd. Jemen is het toneel geworden van een proxy-oorlog tussen Iran en Saudi-Arabië. De twee grootmachten schuwen daarbij de zware middelen niet, met alle gevolgen vandien.

Tijdens de laatste ramadan-periode, in april, was er een tijdelijk staakt-het-vuren van kracht om betere omstandigheden te creëren voor de vredesgesprekken. Die periode werd steeds verlengd, maar loopt af op het einde van de maand. De VS en Saudi-Arabië verklaarden vorige week de wapenstilstand met nog eens zes maanden te verlengen, maar de Houthi's hebben reeds te kennen gegeven dat ze daar niet mee akkoord gaan.