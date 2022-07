Italiaanse premier Mario Draghi wil aanblijven als regeringspartijen hem steunen: "Dat is wat Italianen willen"

Draghi zag zijn gewenste nationale eenheid verbrokkelen en bood zijn ontslag aan bij de president, maar die weigerde en stuurde de premier terug naar het parlement om te onderzoeken of er geen andere oplossingen zijn.

Met zijn toespraak in de Senaat lijkt Draghi op dat ontslag terug te komen. "De vraag naar stabiliteit vereist van ons allen dat we beslissen of het mogelijk is om de omstandigheden te creëren die nodig zijn om de regering echt te laten regeren", wierp Draghi de senatoren voor.

Vanavond is er een nieuwe vertrouwensstemming in de Senaat, na een debat dat mogelijk enkele uren zal duren. Morgen volgt een stemming in de Kamer. Afwachten of de Vijfsterrenbeweging de boodschap begrepen heeft. De senatoren van de partij lieten in elk geval na om te applaudisseren na Draghi's speech. Een veeg teken?