Jobstudente (23) uit Schoten maand lang mede-CEO bij Adecco: “Interessante en leerrijke periode” 

De Haes nam deel aan een selectieprocedure met 1.000 andere kandidaten en kwam als winnaar uit de bus. Haar takenpakket is erg gevarieerd. “Ik volg de volledige agenda van de echte CEO en ben bij de belangrijke beslissingen betrokken. Zelf kan ik geen beslissingen nemen maar ik geef advies en raad aan de echte CEO. Het is een fantastische ervaring voor mij, een hele intense en leerrijke periode. Ik heb nog nooit zoveel mensen ontmoet in vier weken tijd.”