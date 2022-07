Klanten van Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas slachtoffer van phishing: "Sommigen kregen valse facturen"

De voorbije dagen hebben sommige klanten van het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas valse facturen gekregen. De facturen zien er echt uit, maar worden verstuurd van een vals mailadres. "Wij vragen onze patiënten om die valse mails altijd naar ons door te sturen, zodat we in de toekomst snel kunnen communiceren dat er valse mails rondgaan", zegt financieel directeur Isabelle Perilleux.