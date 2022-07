Limburgse brandweer wordt geconfronteerd met duizenden wespennesten en vraagt geduld aan de bevolking

Bij de brandweer vragen ze ook dat mensen zelf een evaluatie maken of een wespennest echt weg moet of niet. Wespen zijn immers ook nuttige dieren die hun functie hebben in de natuur, zo zorgen ze voor minder muggen. Als ze dus ergens in een achtertuin zitten waar ze niet voor hinder zorgen, kun je ze best met rust laten. Bert Swijsen geeft nog enkele tips: "Roep ons pas op als het nest duidelijk gelokaliseerd is. Helaas stellen onze collega’s nog geregeld vast dat er wel enkele wespen te zien zijn, maar dat er geen nest is op de opgegeven locatie. We kunnen niet de buurt afzoeken om het nest te vinden. Eventueel kun je het nest aanduiden met een vlagje of stok, ... Zorg dat de plaats bereikbaar is, ook als er niemand thuis is."