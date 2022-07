Minder kersentelers in Limburg, maar die hebben dan wel grotere boomgaarden

248 kersentelers waren er in 2020 nog in Limburg, 10 jaar eerder waren dat er nog 383. Een daling met 35 procent, een sterkere daling dan in de rest van Vlaanderen. Maar dat betekent niet dat er minder kersen geteeld worden: het areaal is hetzelfde gebleven, misschien zelfs gestegen, zegt fruitteler Piet Porreye uit Sint-Truiden.

Volgens Porreye zijn het de professionele telers die overblijven. "Men is fors gaan investeren in de kersenteelt. De kriekenteelt is zo goed als verdwenen en in de plaats is er laagstamkers gekomen, en die is vrij productief." Kersen zijn wel erg gevoelig voor hagel of felle regen, een overkapping is dus belangrijk, gaat Piet Porreye verder. "Om die kersen te beveiligen is men gaan overkappen, heel duur, maar daardoor is er wel een zekere oogst." Dat is bijvoorbeeld in de natte zomer van vorig jaar gebleken.