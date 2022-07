Mysteries ontrafeld: de Minerva Minervette uit 1904 is de oudste wagen uit Antwerpen die nog rijdt

Geen oude wagens bij Nigel Williams, wel in het automuseum, Autoworld, in Brussel. Daar staat de eerste Chevrolet die bij de fabriek in Antwerpen is gemaakt. "Het is een Chevrolet Superior uit 1925", zegt Leo Van Hoorick, curator van Autoworld. "Of het is ons toch verteld dat het de eerste is. Het chassisnummer eindigt op 01 en hij heeft al die tijd in de inkomhal van de fabriek gestaan."