Mysteries ontrafeld: Waarom is er een Benoit Ballonstraat in Merchtem?

Paul Ballon is de kleinzoon van Benoit Ballon en hij is trots op wat zijn grootvader toen gedaan heeft. "Het probleem in 1914 was dat de sluiswachter gevlucht was. Het leger wist niet hoe de sluizen werkten en had ook geen inzicht in de wirwar van waterlopen. En dan heeft mijn grootvader in een herberg een schipper ontmoet, Hendrik Geeraert. Hij is met hem beginnen te praten en merkte dat hij alles wist over de sluizen. Hij heeft hem dan meegenomen naar de legerleiding in Nieuwpoort", legt Ballon uit. "Daar heeft de schipper verteld hoe de sluizen werkten en diezelfde avond nog werd er beslist om een eerste sluis te openen. De belangrijkste bijdrage van mijn grootvader is dus dat hij de legerleiding in contact heeft gebracht met de schipper en dat ze meerdere keren samen op pad zijn gegaan om 's nachts sluizen open te zetten."