Waterlijn Oostende ligt vol afval na bloedhete dag

Nadat de meeste bezoekers vertrokken waren, werd de afvalberg pas echt duidelijk. Het zorgde voor hallucinante beelden. Tim Corbusier van vzw Proper Strandlopers kuist tijdens de zomermaanden elke avond het strand op. Net zoals ook vele anderen was hij gedegouteerd. “Rond 17 uur zijn we met een drietal mensen naar het strand gegaan om afval op te rapen. Onze vuilniszak was in een mum van tijd vol. Omstaanders zijn ons dan spontaan beginnen helpen om alles op te ruimen”, vertelt hij.

Tim Corbusier hoopt dat er snel maatregelen zullen volgen zodat zoiets niet meer gebeurt in de toekomst. "Er moet iets gebeuren. Vooral de lokale bevolking en de mensen die vroeger al eens naar Oostende kwamen, schrokken van dit tafereel. Dit is echt geen mooie reclame voor Oostende", sluit hij af.