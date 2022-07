Nederlands gezin ontsnapt uit brandend voertuig op E17 in Lokeren

Nog geen 30 seconden later stond de hele auto en caravan in lichterlaaie. "Al onze spullen, inclusief identiteitskaarten en andere papieren, zijn in rook op gegaan. Mijn dochter staat hier zelfs op haar kousen want ze had haar schoenen uit gedaan." Volgens de hulpdiensten heeft het Nederlandse gezin onwezenlijk veel geluk gehad. Ook een BMW met Noorse nummerplaat reed over het metalen voorwerp waardoor de wagen zware schade opliep. Maar ook die bestuurder bleef ongedeerd.

Tijdens de bluswerkzaamheden was de E17 gedurende een kwartier volledig afgesloten en ook de oprit Lokeren werd afgesloten. Daarna werden twee rijstroken vrijgegeven, maar ondertussen had zich een file van zo'n 6 kilometer gevormd, vanaf Waasmunster. Door de brand is ook het wegdek beschadigd, de schade zal later hersteld worden.