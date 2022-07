Nieuwe legerkazerne voor 1.000 militairen komt in Geraardsbergen

De federale regering heeft definitief voor Geraardsbergen gekozen als nieuwe locatie voor een kazerne waar 1.000 militairen gelegerd zullen zijn. Ook een locatie in Aalter kwam nog in aanmerking, maar volgens de regering is de site bij Geraardsbergen de beste optie. Het is de bedoeling dat er ook in de buurt van de kazerne allerlei bedrijfsactiviteiten ontstaan. "In Geraardsbergen zijn er meer mogelijkheden om samen te werken tussen defensie en de lokale bedrijven", zegt Cédric Maes, woordvoerder van minister Ludivine Dedonder (PS). Dat de kazerne in Geraardsbergen ook bij de taalgrens ligt, is een extra troef. Zo kunnen er ook makkelijk Franstalige militairen terecht. De nieuwe kazerne zal 120 miljoen euro kosten.