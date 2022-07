Rusland wil meer in Oekraïne dan enkel de Donbas, "draaiboek om gebieden te annexeren ligt klaar", zegt VS

Het Oekraïense leger heeft in het zuiden van Oekraïne een brug gebombardeerd die van groot belang is voor de Russische troepen. Het gaat om de belangrijkste brug over de Dnjepr-rivier in de regio Cherson. De brug is belangrijk voor de bevoorrading van de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

Volgens de door Rusland aangeduide machthebbers in de veroverde provincie Cherson is de brug zwaar beschadigd, maar niet helemaal gesloten voor het verkeer. Auto's kunnen nog doorrijden, maar vrachtwagens voorlopig niet, in afwachting van een "snel herstel".

De brug was een dag eerder ook al bestookt, maar liep toen enkel lichte schade op.