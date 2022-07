Opnieuw waterlek in Bierbeek: 20 gezinnen zonder water

In de gemeente Bierbeek was er gisteren opnieuw een waterlek door een breuk in de waterleiding. Daardoor zaten zo'n 20 gezinnen in de Korbeek-Losestraat tijdelijk zonder water. Het was al de derde waterbreuk in de gemeente op nog geen maand tijd. Volgens de Watergroep is dat het gevolg van verouderde leidingen en de droogte.