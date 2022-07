Pieter uit Zedelgem verkozen tot commentator van het militair defilé

Voor Pieter Vanhessche uit Zedelgem is het morgen een hoogdag. Pieter werkt al sinds 2013 als officier bij Defensie en hij stelde zich een tijd geleden kandidaat als commentator bij het militair defilé op 21 juli. “Jaarlijks krijgt één militair de kans om die rol in te vullen. Vorig jaar mocht ik al meedoen als reservecommentator. Dit jaar ben ik verkozen tot officiële commentator”, vertelt Pieter.

Pieter deed de afgelopen jaren al heel wat ervaring en kennis op over Defensie als officier. Toch komt er nog heel wat voorbereidend werk te kijken bij de job. “Om de rol als commentator goed in te vullen, kreeg ik heel wat briefings en een stukje mediatraining. Ik kreeg informatie over alle componenten binnen Defensie en de correcte benamingen van het materiaal”, zegt Pieter.