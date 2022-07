Bocht van Ecolo in bikkelharde onderhandeling met Engie? Meebetalen voor berging nucleair afval "is mogelijk" 

Want de twee kernreactoren zijn echt wel nodig, zo erkennen zelfs de groene partijen. Door het conflict in Oekraïne is aardgas namelijk peperduur geworden. Poetin gebruikt aardgas zonder enige terughoudendheid als geopolitiek wapen. Voor je stroomproductie enkel inzetten op gasgestookte elektriciteitscentrales als aanvulling op hernieuwbare energie, is wel heel erg spelen met de energieprijzen. En ook met de bevoorradingszekerheid. Het is beter om dan (even) een zo gedifferentieerd mogelijk productiepark aan te houden, met niet alleen wind, zon en gas, maar ook met nucleaire technologie.