Reizigers zitten urenlang vast in snikhete Thalys even buiten Parijs: "We werden aan ons lot overgelaten"

"Het was snikheet in de trein. We waren kletsnat. Onze kleren kleefden aan ons lijf", getuigt Lydie Leers uit Antwerpen. Leers was met een collega terug onderweg naar huis nadat ze in Parijs een dagje inkopen was gaan doen voor haar modezaak. Ze zag hoe het gebrek aan zuurstof in de trein tot hallucinante taferelen leidde.

"Er waren passagiers die onwel werden, die verzorgd moesten worden. Sommige mensen werden agressief en probeerden buiten te raken. Maar er werd ons gezegd dat we de deuren niet mochten gebruiken om zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken, zodat de airco terug zou kunnen aanspringen." Dat lukte uiteindelijk pas na enkele uren.

Rond half 11 besliste Thalys dan toch om toch over te gaan tot evacuatie. "Na meer dan vier uur konden we via een ladder over de sporen naar buiten gaan", zegt Leers. "Vervolgens bracht een trein ons terug naar Paris-Nord. Maar daar waren er ondertussen geen treinen meer, dus moesten we er blijven overnachten."