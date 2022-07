Failliet Sri Lanka heeft nieuwe president, maar niet degene die de bevolking had gehoopt

Wickremesinghe moet Sri Lanka nu uit het diepe dal trekken. Hij blijft tot 2024 aan de macht. Of de onvrede bij de bevolking met zijn aanstelling zal afnemen, is nog maar de vraag. Wickremesinghe is allesbehalve populair, getuige het in brand steken van zijn huis. De demonstranten wilden niet alleen de president weg, ook de toenmalige premier.

Wickremesinghe is een bondgenoot van de Rajapaksa's, de familie die al jaren de macht in handen heeft in Sri Lanka. Hij was eerder al zes keer premier en is al 45 jaar actief in de Sri Lankaanse politiek. Volgens vele Sri Lankanen heeft hij het land mee in een economische crisis gestort.