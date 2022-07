Stichter van schoenenketen Brantano uit Lede overleden op 89-jarige leeftijd

André Brantegem startte in 1962 een schoenwinkel in Lede. De zaak kreeg al snel uitbreiding met extra filialen in de regio. Het echte succesverhaal kwam er toen ook de zonen van André in de zaak stapten en de keten de naam Brantano kreeg. Het bedrijf veroverde eerst Vlaanderen en later het hele land. Er volgde ook internationale uitbreiding in de buurlanden. Het bedrijf trok zelfs naar de beurs, er volgden later ook verschillende overnames. In 2019 kwam het bedrijf in de problemen, in 2020 is het faillissement aangevraagd. Alle Brantano-winkels gingen toen dicht.