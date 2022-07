FOD Economie overstelpt met papieren aanvragen stookoliepremie: "35 mensen voltijds aangesteld voor verwerking"

Gezinnen die thuis verwarmen met stookolie of propaan kunnen een verwarmingstoelage of "stookoliecheque" krijgen van 225 euro. Het is een van de maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd om de hoge energiefacturen van de Belgen te verlichten. Al krijg je die cheque niet automatisch: je moet hem zelf aanvragen, elektronisch of op papier.