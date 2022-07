Streetartist Artoon toont 2 nieuwe muurschilderingen in Sint-Niklaas

De beeldende kunstenaar kreeg artistieke vrijheid. En daar ging hij vindingrijk mee om. "Ook bij dit ontwerp heb ik gestreefd om het ritme van de raamopeningen in de gebouwen rond deze locatie suggestief te laten terugkomen, via een aantal trompe-l'oeil-openingen in de betonnen wanden. De openingen zijn speels verdeeld over de vier zijden en tonen een wateroppervlak erachter", vertelt Artoon.

De raamopeningen wekken de illusie dat je in of door het waterbassin kan kijken. Een rode bal op elke zijde zorgt voor een speels element. Die zogenaamde trompe-l’oei-techniek, die Artoon ook al gebruikte in de Lodewijk De Meesterstraat, creëert een optische illusie waarbij het in dit geval lijkt of de ramen in en uit het volume komen.