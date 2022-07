Koning Filip kritisch voor Rusland in 21 juli-toespraak: "Ons niet uit elkaar laten spelen door chantage van kernmacht"

In zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag blikt koning Filip terug op de coronacrisis. Het normale leven komt opnieuw op gang, de groei komt geleidelijk aan weer in zicht. Het is dankzij ons samenlevingsmodel dat we hebben standgehouden, zegt koning Filip. "De strijd tegen de pandemie heeft bewezen dat we ook in tijden van crisis blijk geven van maatschappelijke samenhang."

"Dat we een crisis als de pandemie, binnen ons democratisch stelsel, hebben kunnen beheren, is vooral te danken aan onze sociale cohesie", zegt de koning, een verbondenheid die hij ook zag in de hulpacties voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Al wijst hij erop dat het coronavirus ons blijft achtervolgen en dat veel mensen, vooral jongeren, verzwakt uit de pandemie komen.