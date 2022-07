Tomatenteler in Putte moet tandje bijsteken door de hitte: "Tomaten rijpen sneller dan anders"

Gelukkig neemt de teler in de zomer sowieso al extra werknemers aan. "De zomer is altijd al drukker. We zijn wel wat gewend, maar nu is het nog iets heftiger. We zorgen dat we extra personeel hebben, maar af en toe moeten we ook wat langer doorwerken. Dat gezegd zijnde, hebben we er de voorbije dagen voor gezorgd dat we wat vroeger konden stoppen."