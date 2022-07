Trein rijdt in op vrachtwagen die alarmsignaal negeert aan spoor Waaslandhaven

Aan de spoorwegovergang in de Ketenislaan in Kallo, bij Beveren, is een locomotief ingereden op een vrachtwagen die er de bel- en alarmsignalen had genegeerd. Door de klap kantelde de vrachtwagen, de signalisatie van de spoorwegovergang en een elektriciteitskast raakten daarbij beschadigd. De truckchauffeur kon zichzelf bevrijden door de voorruit van de vrachtwagen in te trappen. Hij raakte lichtgewond. De schade aan de locomotief is verwaarloosbaar. Er was tijdelijk hinder op de weg, de Ketenislaan was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer.