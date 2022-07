Tweede verdachte Lousbergskaai Gent meldt zich bij politie: "Voorlopig geen link tussen slachtoffer en verdachten" 

De tweede verdachte die de 53-jarige Gentenaar afgelopen zondag in het water gegooid heeft aan de Lousbergskaai in Gent, heeft zich aangemeld bij de politie in Nederland. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat om een man van 23 uit Goes. De man werd ondertussen verhoord in Nederland en is gearresteerd. Het lijkt voorlopig om een toevallige ontmoeting te gaan tussen het slachtoffer en de verdachten.