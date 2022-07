Vallei van de Zwarte Beek ondervindt hinder van extreme droogte: “Zag het water verdampen”

De Vallei van de Zwarte Beek kreunt al langer onder het weer. “De voorbije jaren waren extreem, met drie heel erg droge jaren en vorig jaar dan weer een extreem nat jaar”, aldus Christof Van Ackere van Natuurpunt, “en nu is het opnieuw extreem droog. Dat versterkt de problematiek in het gebied.” Maar het is niet alleen het extreem droge weer dat het moeilijk maakt voor het veen: “De verdroging was al aan de gang door de drainage en het bekenstelsel dat hier gegraven is.”