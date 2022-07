Vanaf vrijdag weer nachtelijke patrouilles te paard in Knokke-Heist

De Belgische politieruiters zouden deze week samen met de Nederlandse politieruiters 's nachts patrouilleren om onder andere de overlast van de Nederlandse jongeren aan te pakken. Maar zondag om middernacht stapten de Belgische ruiters van hun paard. De staking zou een week duren, maar nu heeft de korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist vernomen dat er vanaf vrijdag weer patrouilles te paard zouden zijn. "We hebben gehoord dat de cavalerie vrijdagnacht en zaterdagnacht weer ter beschikking is in onze politiezone. Dan kunnen we weer een gemengde patrouille op pad sturen. Normaal gezien ging de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politieruiters vorige week vrijdag van start tot en met nu zaterdagnacht. Door de staking kunnen we nog maar twee dagen samen patrouilleren. Hopelijk kunnen deze samenwerking op een mooie manier afronden."

De korpschef vemeldt er ook nog bij dat er tijdens de afwezigheid van de gemengde patrouilles te paard geen incidenten waren in Knokke-Heist met Nederlandse jongeren.