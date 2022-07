Vandaal beschadigt meer dan 30 bomen in Houthulst: "Erger dan andere jaren"

In Houthulst is de schors van een 30-tal bomen weggesneden. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. "Al drie jaar merken we systematisch bij het begin van de zomer dat er iemand in bomen kerft en de schors afsnijdt. Dit jaar is het erger", vertelt schepen van Vrije Tijd Jeroen Vandromme (CD&V).

De technische dienst van de gemeente Houthulst ontdekte het vandalisme toevallig bij een nazicht van de speelpleinen aan de Chirolokalen en het Beukelpad. Door de schade sterven de bomen geleidelijkaan af. "Alle beschadigde bomen bevinden zich in een speelbos. Kinderen mogen in bomen klimmen en spelen. Als afgestorven bomen niet op tijd worden weggehaald, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties", zegt Vandromme.