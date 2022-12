Van extra camera's tot geheim controlecentrum: wat heeft het openbaar vervoer in Brussel geleerd van de aanslagen?

Er waren altijd al verkeerscentrales (zes om precies te zijn) van waaruit het Brusselse metro-, tram- en busverkeer gecontroleerd werd, maar vroeger waren die verspreid over verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds vorig jaar is er sprake van één geïntegreerde dispatching van de MIVB en het beheercentrum voor het verkeer van Brussel Mobiliteit, in één gebouw: het Operation Control Center van de MIVB, in hartje Brussel.

"Van daaruit wordt in de gaten gehouden of alles veilig verloopt en wordt er bij crisissen overleg gepleegd", zegt Renaud de Saint Moulin, directeur van de technische afdeling. "Het moet de communicatie en samenwerking optimaliseren, zo moeten we niet meer via de radio of telefoon overleggen." In totaal werken er 300 mensen, op een oppervlakte van 2.500 vierkante meter, in een dienst die 24/24 operationeel is.