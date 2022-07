Politie arresteert 19-jarige jongeman die 76-jarige zwaar toetakelde in Turnhout

De lokale politie Regio Turnhout heeft een 19-jarige man uit Malle gearresteerd voor een zwaar geval van agressie vorige zondag in Beerse. Die vond plaats op de parking van een buurtwinkel aan de Schransdriesstraat. Een 76-jarige Antwerpenaar wilde bemiddelen in een felle ruzie tussen de verdachte en zijn vriendin. Daarop gaf 19-jarige man hem verschillende vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de verdachte op de vlucht sloeg.