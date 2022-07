Verloren koninklijke stad van de Parthen mogelijk teruggevonden in Irak

Het team bestond uit archeologen van het Commissariaat voor Oudheden in Suleimaniya, een stad in de Koerdische Autonome Regio in Irak, en stond onder leiding van doctor Michael Brown, een archeoloog van het Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie van de Universität Heidelberg.

De archeologen onderzochten de overblijfselen van de versterkte stad en ze zeggen dat hun werk belangrijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd in de geschiedenis en de structuur van de nederzettingen van de Parthen. Over dat volk is verrassend weinig geweten, zei Brown, hoewel de geschiedkundige annalen hen vermelden als een machtig rijk, van zo'n 250 jaar voor onze tijdrekening tot zo'n 225 jaar erna. Ze brachten in 53 v.C. de Romeinen zelfs een van de ergste militaire nederlagen uit hun geschiedenis toe.

De nederzetting Merquly met (B) een gebouw dat waarschijnlijk dienst deed als barak voor soldaten. © Rabana-Merquly Archaeological Project

Vier kilometer lange versterkingen

Rabana-Merquly ligt op de zuidwestelijke flank van de berg Piramagrun in het Zagros-gebergte. De stenen versterking omvat niet alleen een bijna vier kilometer lange versterkte ringmuur maar ook twee kleinere nederzettingen waaraan ze haar naam ontleent.

Omdat Rabana-Merquly zo hoog op de berg ligt, was het enkel met drones mogelijk de versterkte stad in kaart te brengen. Het internationale team bestudeerde de archeologische overblijfselen op de site tijdens archeologische campagnes vanaf 2009 en meer recent tussen 2019 en 2022. De structuren die vandaag nog overblijven wijzen op een militair gebruik van de site. Het gaat onder meer om de overblijfselen van verschillende rechthoekige gebouwen die mogelijk dienst hebben gedaan als barakken. De onderzoekers vonden ook een religieus complex dat mogelijk gewijd was aan de zoroastrische Iraanse godin Anahita.

A) Het 'heiligdom' in Rabana, B) Trappen, C) IJzeren pijlpunten, D) Een altaar (schaal = 1 meter). © Rabana-Merquly Archaeological Project. Credit: Michael Brown, Kamal Rasheed Raheem, Hashim Hama Abdullah, Antiquity Publications Ltd., DOI: 10.15184/aqy.2022.74

A) Het rotsreliëf in Merquly, B) Het rotsreliëf in Rabana; C) Standbeeld uit Hatra van koning ʾtlw/Attalos van Adiabene. Illustrations by M. Brown; © Rabana-Merquly Archaeological Project. Credit: Michael Brown, Kamal Rasheed Raheem, Hashim Hama Abdullah, Antiquity Publications Ltd., DOI: 10.15184/aqy.2022.74

De verloren koninklijke stad Natounia

De rotsreliëfs aan de ingangen van de nederzettingen Rabana en Merquly zijn bijzonder belangrijk, zeggen de onderzoekers, net zoals de ligging van de versterking in het stroomgebied van de Kleine Zab-rivier, die in de Oudheid bekendstond onder zijn Griekse naam Kapros. Die twee elementen maken dat de onderzoekers vermoeden dat Rabana-Merquly de verloren stad Natounia zou kunnen zijn. Tot nu was het bestaan van de koninklijke stad 'Natounia op de Kapros' of 'Natounissarokerta' enkel bekend van enkele muntstukken uit de eerste eeuw v.C.

Een van de zeven muntstukken die de naam Natounia vermelden, bovenaan in het Grieks. photograph © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence

Volgens één wetenschappelijke interpretatie is de plaatsnaam Natounissarokerta samengesteld uit de koninklijke naam Natounissar, de stichter van de koninklijke dynastie van Adiabene, en het Partische woord voor vestinggracht of versterking. "Die omschrijving zou op Rabana-Merquly kunnen slaan", zei Brown.

Volgens Brown zouden de reliëfs in de versterking de stichter van de stad kunnen afbeelden, ofwel Natounissar zelf ofwel een directe afstammeling. De reliëfs lijken op een beeld dat zo'n 230 kilometer verder in Hatra gevonden is, een plaats waar veel vondsten uit de Partische periode gedaan zijn. De bergvesting Rabana-Merquly ligt aan de oostelijke grens van het koninkrijk Adiabene, dat geregeerd werd door koningen van een plaatselijke dynastie die afhankelijk was van de Parthen. De versterking kan onder meer gebruikt zijn om handel te drijven met de herdersstammen in het hinterland, om diplomatieke betrekkingen te onderhouden of om militaire druk uit te oefenen. "De aanzienlijke inspanningen die nodig zijn geweest voor het plannen, bouwen en onderhouden van een versterking van deze omvang, wijzen op activiteiten van een regering", zei Brown.

A) De berg Piramagrun met de positie van de nederzettingen Rabana en Merquly, B) Plan van Rabana-Merquly. map by M. Brown; © Rabana-Merquly Archaeological Project

Beide kanten van de Iraaks-Iraanse grens

De huidige opgravingen in Rabana-Merquly worden gefinancierd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft in het kader van het onderzoeksprogramma 'Das iranische Hochland: Resilienzen und Integration in vormodernen Gesellschaften'. Het doel van dat programma is Partische nederzettingen en de Partische samenleving te bestuderen in de hooglanden van het Zagros-gebergte aan de beide kanten van de Iraaks-Iraanse grens. De bevindingen van het internationale team zijn gepubliceerd in Antiquity. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Universität Heidelberg.

A) Toegang tot de Rabana-vallei, B) Rotsreliëf van Rabana met een deel van de ringmuur, C) Een gebouw dat sporen vertoont van bewoning tijdens de islamitische periode. © Rabana-Merquly Archaeological Project