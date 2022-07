Vijf verdachten van vechtpartij op Oude Markt in Leuven blijven aangehouden

Ook het tweede slachtoffer kreeg slagen en stampen te verwerken. Na het geweld tastte één van de daders nog in de zakken van het bewusteloze slachtoffer. Daarop vluchtten de daders in verschillende richtingen weg. De politie kon niet veel later vijf verdachten inrekenen. Het gaat om een 19-jarige uit Holsbeek, een 19-jarige uit Herent, een 21-jarige uit Boutersem, een 18-jarige uit Leuven en een 19-jarige uit Lubbeek.