We krijgen regen en onweer vandaag, met dank aan een "hoogtetrog" en een "thermische vore"

Vandaag start op vele plaatsen zwaarbewolkt en gaat het een tijdje licht regenen, plaatselijk wat intenser met kans op onweer. Vanmiddag wordt het wat rustiger, maar in de loop van de namiddag en vooral tegen de avond komt er een nog actievere regenzone aan, met onweer. Dat kan hevig zijn, met in sommige streken veel neerslag (20 tot 30 mm). Het KMI heeft code geel voor onweer afgekondigd en het noodnummer 1722 wordt geactiveerd voor niet-dringende brandweerinterventies. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.