Wout van Aert is nu al zeker van de groene trui in de Ronde van Frankrijk. In de tussensprint richting Peyragudes had Van Aert aan een 2e plaats genoeg om op 5 ritten van het einde al zeker te zijn van eindwinst in het puntenklassement. Het is 15 jaar geleden dat een Belg de groene trui in de Ronde van Frankrijk gewonnen heeft. Lees meer bij Sporza.