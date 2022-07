Zwerkballers veranderen van naam en nemen afstand van Harry Potter-auteur

Wereldwijd zouden er 600 zwerkbalteams in 40 landen zijn. Ook in ons land wordt de sport beoefend. Er is een tiental ploegen actief, zoals de Ghent Gargoyles, de Liege Leviathans, de West Flanders Warlocks of de Brussels Qwaffles. Het is nog niet bekend of de Belgian Quidditch Federation ook van naam zal veranderen.