Hoe typisch is een "drache nationale" op 21 juli?

We hebben hete en zonnige dagen achter de rug en kijk: op deze 21e juli was het eerder grijs en hielden we het ook niet droog. Zelfs in de fameuze zomer van 1976 viel er op de nationale feestdag regen. Is zo'n "drache nationale" dan inderdaad iets typisch? Weerman Frank Deboosere dook even in de Ukkelse waarnemingen voor de 21e juli, tussen 1880 en 2022.