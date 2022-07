Aspiranten van Oost-Vlaamse politieschool mogen marcheren in defilé van nationale feestdag

Eén van de hoogtepunten tijdens de nationale feestdag is het defilé voor het koninklijk paleis in Brussel. En voor het eerst sinds 5 jaar marcheren er ook aspiranten mee van de Oost-Vlaamse politieschool Paulo in Mendonk bij Gent. Het gaat om 20 aspirant-inspecteurs: mannen en vrouwen tussen 20 en 30 jaar. Ze hebben 3 dagen voorbereiding achter de rug in Brussel. "We hebben vooral hard geoefend op de cadans", zei aspirant Kim Vercammen gisteren bij Radio 2.