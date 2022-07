Eerste schepen komen aan in Antwerpen voor Tall Ships Races

Van vrijdag tot zondag kan iedereen de schepen bezoeken, de bemanning leren kennen en is er randanimatie voorzien. In totaal worden 500.000 bezoekers verwacht dit weekend. Op maandag 25 juli vindt de wedstrijd plaats waar de schepen aan deelnemen, met aankomst in Aalborg, in Denemarken. Meer info over de Tall Ships Races vind je hier.