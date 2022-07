Leegstaande kerk van verdwenen polderdorp Oosterweel krijgt nieuwe invulling tijdens Oosterweelwerken

De kerk van Oosterweel, die vlakbij het Noordkasteel en het Havenhuis ligt, is een beschermd monument. In de kerk, die al lange tijd leeg staat, komt binnnenkort weer leven. Daarvoor heeft Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, de toestemming gekregen. “Het havenbedrijf heeft ons een tijd geleden gevraagd of we tijdens de werken een invulling kunnen voorzien voor de Oosterweelkerk”, zegt Annik Dirkx, woordvoerder van Lantis. “We hebben daar niet lang over moeten nadenken. Het is een prachtig stukje historisch erfgoed.”