Amerikaanse president Joe Biden besmet met coronavirus, ondervindt "zeer milde symptomen"

De Amerikaanse president testte vanmorgen positief op het coronavirus. Volgens het Witte Huis ondervindt hij enkel milde symptomen. Die kwamen woensdag al op. Volgens het Witte Huis voelt de president zich vermoeid en heeft hij wat keelpijn.

Biden is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus en heeft zelfs twee boosterprikken gekregen. Hij zal zijn taken blijven uitvoeren, maar neemt intussen wel Paxlovid, de coronapil van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer.

Hij zal zichzelf ook isoleren in het Witte Huis tot hij weer negatief test. Zolang zal hij via videoconferenties met zijn medewerkers communiceren. First lady Jill Biden heeft negatief getest, net als vicepresident Kamala Harris.

Het is de eerste keer dat Biden positief test op het coronavirus. Zijn voorganger Donald Trump raakte ook besmet tijdens zijn ambtstermijn, in oktober 2020. Trump ondervond toen zwaardere symptomen en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Vaccins waren er toen nog niet.

In de VS worden momenteel ongeveer 130.000 nieuwe gevallen van COVID-19 per dag geregistreerd, al is dat cijfer volgens experts een zware onderschatting. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De zeer besmettelijke subvariant BA.5 van omikron is dominant in het land en goed voor zo'n 80 procent van de gevallen.